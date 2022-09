Atp Lisbona: esordio ok per Cecchinato, Agamenone e Zeppieri

Vittoria al primo turno per tre degli ultimi cinque tennisti italiani impegnati al "Lisboa Belem Open", torneo Challenger ATP dal montepremi di 45.730 euro sui campi in terra rossa di Lisbona, in Portogallo. Giulio Zeppieri (n.171 ATP) si è imposto sul tedesco Jeremy Jahn (n. 662) 7-5 6-4. Il 20enne di Latina è adesso atteso dal derby tricolore con Franco Agamenone (n.145 ATP), sesta testa di serie del torneo, che ha battuto a sua volta lo statunitense Nicolas Moreno de Alboran (n.201 ATP) per 6-4 7-5. Tra i due c'è un solo precedente, vinto da Agamenone ai quarti di finale del Challenger di Roma di quest'anno. Un'altra sfida tutta azzurra al secondo turno vedrà impegnato Marco Cecchinato (n.137 ATP). Il 29enne palermitano ha superato senza problemi con un 6-2 6-1 il "lucky loser" polacco Daniel Michalski (n. 244) e ora incontrerà Gianluca Mager (n.162 ATP). Subito ko, invece, Andrea Pellegrino (n.136 ATP) battuto 7-5 6-2 dall'austriaco Filip Misolic (n.141 ATP), e Riccardo Bonadio (n.184 ATP) che ha ceduto al francese Luca Van Assche (n. 289) per 4-6 6-1 7-6(4).