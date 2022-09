Atp Sofia, Sonego vince all'esordio: Miralles battuto in due set

SOFIA (BULGARIA) - Continua il momento d'oro di Lorenzo Sonego. Dopo il trionfo nel torneo di Metz, dove ha conquistato il 3° titolo ATP della sua carriera, il tennista torinese ha superato senza problemi il primo turno del Sofia Open, torneo 250 ATP in corso indoor all'interno dell'Arena Armeec nella capitale della Bulgaria. Sonego, alla sesta vittoria consecutiva, ha battuto lo spagnolo Zapata Miralles in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco e vola così agli ottavi di finale.