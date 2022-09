Musetti raggiunge i quarti a Sofia: battuto Lazarov in tre set

SOFIA (BULGARIA) - Con molta fatica, più del previsto, Lorenzo Musetti vince in tre set contro Alexandar Lazarov (in tabellone grazie a una wild card e numero 334 del mondo) e raggiunge i quarti del "Sofia Open", torneo Atp 250 organizzato sul veloce indoor all'Armeec Arena (534.555 euro di montepremi) della capitale bulgara. L'italiano, numero 30 del mondo e 4 del seeding, terzo nella Race to Milan che determinerà gli otto qualificati per le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, ha battuto il bulgaro 6-7(5) 7-6(8) 6-2, dopo due ore e 42 minuti di gioco. Ai quarti giocherà contro il vincente della sfida tra Struff e Humbert.