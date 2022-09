Wta Parma, Buffon si gode la vittoria di Sakkari

Maria Sakkari supera gli ottavi di finale del Parma Ladies Open presented by Iren. Il Centrale del TC Parma si è riempito per in occasione del match della campionessa greca, che si è guadagnata l'accesso ai quarti del torneo imponendosi sull'olandese Arantxa Rus con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-3 dopo più di due ore e mezza di contesa. Alla sfida del secondo turno del Wta 250 (organizzato da MEF Tennis Events con il contributo del Comune di Parma) erano presenti anche due spettatori d'eccezione: Gianluigi Buffon, ex leggenda della Juve e attualmente in forza al Parma, e lo zio di Maria, Nikolaos Sakkari (in Italia da più di quindici anni e Console Generale Onorario greco nel nostro Paese). Negli altri match di giornata è invece da segnalare l'uscita di scena di Sloane Stephens, che si è arresa per 7-5 2-6 7-5 a Danka Kovinic. Avanzano Lauren Davis e Ana Bogdan, vincenti contro Sara Sorribes Tormo e Anna Karolína Schmiedlova.