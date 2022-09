Atp 250 Tel Aviv: Djokovic batte Andujar e va ai quarti di finale

TEL AVIV (Israele) - Esordio positivo per Novak Djokovic all'Atp 250 di Tel Aviv: il tennista serbo, ex numero 1 al mondo, supera in due set (6-0, 6-3) ed in 58 minuti lo spagnolo Pablo Andujar (numero 115 del ranking ATP) e si qualifica per i quarti di finale del torneo indoor (dal montepremi di 949.475 dollari) della città israeliana. E' il primo successo in una gara ufficiale per il nativo di Belgrado dopo la finale di Wimbledon che l'ha visto trionfare contro Nick Kyrgios: ad attenderlo ai quarti il canadese Vasek Pospisil che ha battuto l'israeliano Leshem 6-3, 6-2.