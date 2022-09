Atp Sofia, Musetti batte Struff ed accede in semifinale

SOFIA (Bulgaria) - Lorenzo Musetti batte il tedesco Jan-Lennard Struff e stacca il pass per la semifinale del torneo Atp 250 di Sofia. L'azzurro ha vinto con il punteggio di 7-6(3), 6-1 in 76 minuti. Musetti rimontando due volte nella prima frazione per aggiudicarsela al tie-break: prima dal 3-1 e poi dal 2-0 nel tie-break piazzando un parziale di 7-1 per il 7-6 finale dopo 50 minuti. Nel 2° set Musetti impone il suo gioco strappando 2 volte il servizio al tedesco e chiudendo in appena 26 minuti la frazione per 6-1. Musetti affronterà lo svizzero numero 95 al mondo Marc-Andrea Huesler.