Atp Seul, Nishioka in finale contro Shapovalov

Per la prima volta in carriera, il giapponese Yoshihito Nishioka ha raggiunto due finali ATP in una stessa stagione. Sconfitto da Nick Kyrgios nella sfida per il titolo all'ATP 500 di Washington, dopo aver salvato un match point all'australiano Alex de Minaur, Nishioka ci riprova allo Eugene Korea Open Tennis Championships, l'ATP 250 di Seul contro il canadese Denis Shapovalov. Il giapponese, numero 56 ATP, ha sconfitto in semifinale 6-3, 4-6, 6-3 il 24enne statunitense Aleksandar Kovacevic (n.222) dal tennis adrenalinico e inusuale. Shapovalov, che non ha mai più affrontato Nishioka dopo la sfida di Shenzhen, ha battuto in semifinale Jenson Brooksby, numero 46 del mondo, 7-5, 6-4. Il canadese ha centrato così, senza cedere un set, la quinta finale individuale in carriera.