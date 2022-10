Atp Sofia, Musetti ko in semifinale: avanza Huesler

SOFIA (BULGARIA) - Tanto rammarico per Lorenzo Musetti, eliminato dal torneo Atp 250 di Sofia in semifinale. L’azzurro, numero 4 del seeding, è uscito a sorpresa contro Marc-Andrea Huesler, che ha vinto in due set. Sfida molto combattuta e chiusa con il punteggio di con il punteggio di 7-6(5) 7-5 dopo un’ora e 37 minuti di gioco. Musetti paga gli errori nei momenti chiave della partita, tra cui un inspiegabile blackout al tiebreak sul punteggio 5-1. Huesler sfiderà in finale il vincitore dell'altra semifinale tra Jannik Sinner e Holger Rune.