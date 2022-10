Ranking Wta: Swiatek sempre in testa, Trevisan leader azzurra

Due cambiamenti nella top 10 della classifica WTA pubblicata lunedì 3 ottobre, guidata dalla polacca Iga Swiatek che, grazie al terzo Slam in carriera vinto a New York, mantiene più del doppio dei punti rispetto alla seconda del ranking, la tunisina Ons Jabeur . Sul terzo gradino del podio mondiale ritorna l'estone Anett Kontaveit , finalista a nel torneo di casa a Tallin , che scavalca la spagnola Paula Badosa , mentre la bielorussa Aryna Sabalenka scippa la quinta piazza alla statunitense Jessica Pegula .

Wta, cinque azzurre in Top 100: Trevisan resta leader

Diverse novità per le tenniste italiane. Martina Trevisan resta sempre la prima delle azzurre, stabile alla posizione n.30. Dietro di lei c'è sempre Camila Giorgi, che scende al 60° posto. Passo indietro anche per Lucia Bronzetti, 62ª. Progressi per Jasmine Paolini, che con i quarti nel Wta 250 di Parma recupera tre posizioni e sale al numero 76. Gli ottavi nel "Parma Ladies Open" regalano l'ennesimo "best ranking" di questa stagione ad Elisabetta Cocciaretto, che guadagna otto posizioni e sale al numero 90. Fa un passo avanti anche Sara Errani, ora numero 108.