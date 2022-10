Ranking Atp: Alcaraz e Nadal fanno la storia. Sinner 12°

L’aggiornamento del ranking Atp del 3 ottobre 2022 è destinato a rimanere nella storia del tennis spagnolo e mondiale. Carlos Alcaraz e Rafael Nadal occupano infatti rispettivamente la prima e la seconda posizione della classifica: da quando esiste il ranking Atp non era mai successo che due tennisti spagnoli occupassero la Top 2. Gli ultimi connazionali a riuscirci furono gli statunitensi Andre Agassi (primo) e Pete Sampras (secondo) nella classifica aggiornata il 7 agosto 2000. Nadal ha preso il posto di Casper Ruud, scivolato all’ultimo gradino del podio dopo la sconfitta nei quarti al Korea Open di Seoul contro il futuro campione Yoshihito Nishioka, che firma il nuovo best ranking al numero 41. Jannik Sinner esce dalla top 10 scendendo alla posizione n.12, cedendo così il suo posto al polacco Hubert Hurkacz. Matteo Berrettini fa un passo indietro ed è 16° mentre Musetti, semifinalista a Sofia, sale tre gradini e si attesta 27° (best ranking). Cinque passi indietro per Lorenzo Sonego (50°), Fabio Fognini è stabile (57°) e Marco Cecchinato, vincitore del Challenger di Lisbona, balza di 23 posizioni ed è 114°.