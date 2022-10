Nardi, a Nur-Sultan la prima vittoria in un main draw Atp

Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Luca Nardi all'"Astana Open", da quest'anno promosso torneo ATP 500 con in palio un montepremi da 1.900.000 dollari, che si sta disputando sul veloce indoor di Nur-Sultan, in Kazakhstan. Promosso dalle qualificazioni, il 19enne pesarese, 152° nel ranking, si è guadagnato l'accesso al secondo turno imponendosi con il risultato di 7-6(4) 6-2 sul russo Alexander Shevchenko, n.146 ATP, anche lui qualificato. Tra l'azzurro (l'unico nel main draw dopo le rinunce di Musetti, Sonego e Sinner) e il 21enne di Rostov-on-Don non c'erano precedenti.