Kyrgios accusato di violenze: chiederà l'archiviazione per problemi mentali

Nick Kyrgios chiederà l'archiviazione dell'accusa di aggressione nei confronti di Chiara Passari per problemi di salute mentale. Gli avvocati del finalista di Wimbledon chiederanno dunque l'archiviazione dell'accusa, che si riferisce ad un incidente del gennaio dello scorso anno, una furiosa lite tra il tennista e la sua ex fidanzata. Michael Kukulies-Smith, uno degli avvocati, è comparso lo scorso martedì in un tribunale australiano chiedendo un aggiornamento in modo da poter preparare rapporti forensi sulla salute mentale del suo assistito. Il magistrato Glenn Theakston ha aggiornato il caso al 3 febbraio. Kyrgios dovrebbe comparire in tribunale in quella data per la prima volta da quando è stato accusato dalla polizia con citazione a luglio.