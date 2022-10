Atp Nur-Sultan: esordio ok per Djokovic, avanti anche Rublev e Cilic

Esordio positivo per Novak Djokovic nel secondo turno dell''Astana Open' (fino al 2019 il nome della capitale kazaka), da quest'anno promosso ATP 500 con un montepremi di 1.900.000 dollari, che si sta disputando sul veloce indoor di Nur-Sultan, in Kazakhstan. Il tennista serbo, numero 4 del seeding, ha battuto il cileno Cristian Garin con un doppio 6-1, 6-1. Passa il turno anche Marin Cilic (9): il croato ha battuto il tedesco Oscar Otte per 5-7, 7-6 (4), 6-2. Già ai quarti, invece, il russo Andrey Rublev (5), che ha superato il cinese Zhang Zhizhen per 6-3, 6-2.