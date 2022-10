Djokovic e Medvedev avanzano ai quarti dell'Astana Open

NUR-SULTAN (Kazakistan) - Novak Djokovic e Daniil Medvedev avanzano ai quarti dell'Astana Open, Atp 500 con un montepremi di 1.900.000 dollari, che si sta disputando sul veloce indoor di Nur-Sultan, in Kazakistan. Il serbo, quarto favorito del tabellone, si sbarazza di Botic van de Zandschulp per 6-3 6-1, mentre il russo, seconda testa di serie, elimina Emil Ruusuvuori per 6-3 6-2. Ai quarti passano anche Hubert Hurkacz, che infligge un doppio 6-4 al padrone di casa Alexander Bublik, e Karen Khachanov, autore di una super rimonta su Marin Cilic per 2-6 6-3 6-3.