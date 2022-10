Tokyo, Fritz e Kyrgios approdano ai quarti di finale

TOKYO (Giappone) - Dopo i successi di Denis Shapovalov e Borna Coric, rispettivamente contro Rio Noguchi per 6-3, 6-1 e Brandon Nakashima per 7-5, 6-2, approdano ai quarti di finale del "Rakuten Japan Open Tennis Championships", ricco Atp 500 da circa due milioni di euro di montepremi, in corso di svolgimento sui campi veloci di Tokyo, anche Taylor Fritz e Nick Kyrgios. Lo statunitense terzo favorito del seeding ha sconfitto il giapponese Hiroki Moriya per 6-1, 3-6, 6-4, mentre il 27enne australiano di origine greca, quinta testa di serie del torneo, si è imposto sul polacco Kamil Majchrzak per 3-6, 6-2, 6-2.