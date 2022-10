Tennis, verso le Atp Finals di Torino: Rublev-Tsitsipas e Djokovic-Medvedev ad Astana

Novak Djokovic si è qualificato per le semifinali dell'Astana Open (fino al 2019 il nome della capitale kazaka), da quest'anno promosso ATP 500 con un montepremi di 1.900.000 dollari, che si sta disputando sul veloce indoor di Nur-Sultan, in Kazakhsan. Il serbo, ex numero 1 del Mondo, ha battuto nei quarti il russo Karen Khachanov per 6-4, 6-3. In semifinale Djokovic ritroverà (domani alle ore 14) l'altro russo Daniil Medvedev. Quest'ultimo ha liquidato con un doppio 6-1 lo spagnolo Roberto Bautista Agut.