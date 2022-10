Atp Tokyo, derby americano in finale: si sfideranno Fritz e Tiafoe

TOKYO (GIAPPONE) - Sarà un derby statunitense la finale del "Rakuten Japan Open Tennis Championships", ricco Atp 500 da 1.953.285 dollari di montepremi in corso sui campi veloci di Tokyo. A contendersi il titolo saranno Taylor Fritz e Frances Tiafoe, rispettivamente terza e quarta testa di serie del torneo. Fritz, in semifinale, ha eliminato il canadese Denis Shapovalov (7) in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7 (5), 6-3. Tiafoe ha invece avuto la meglio su Soonwoo Kwon: il coreano ha alzato bandiera bianca dopo tre set, 6-2, 0-6, 6-4.