Atp Finals 2022: Djokovic è il 5° giocatore qualificato

TORINO - Grazie al titolo all'Astana Open Novak Djokovic è diventato ufficialmente il quinto giocatore qualificato per le Atp Finals 2022 in scena a Torino dal 13 al 20 novembre. Nole raggiunge Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas. Djokovic occupa il 10° posto nell'Atp Live Race To Turin, classifica basata sui risultati stagionali, ma il regolamento garantisce l'ultimo posto alle Finals a un campione Slam che finisca la stagione tra l'ottava e la ventesima posizione nella Race. Djokovic quindi si è qualificato per la 15ª volta all'ultimo atto eguagliando Andre Agassi con l'obiettivo di vincere per la 6ª volta le Finals.