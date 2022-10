Fiorentina-Lazio, premiato Berrettini: "Credo ancora nelle Finals"

FIRENZE - "A Firenze ci tengo particolarmente a fare bene e fare tanti punti. Poi so bene che le settimane importanti saranno quelle di Vienna e Parigi. Io ci credo, la speranza è l'ultima a morire". Così Matteo Berrettini, ospite allo stadio Franchi per Fiorentina-Lazio, è pronto a scendere in campo nel torneo Atp di Firenze per andare a caccia di punti preziosi in ottica Atp Finals di Torino. "Per me è stata una stagione complicata, ho avuto diversi problemi di infortuni e poi il Covid a Wimbledon, però quando sono stato bene ho sempre giocato bene e per questo mi dò un 8", ha aggiunto l'azzurro ai microfoni di Sky. Il tennista romano è reduce dalla straordinaria esperienza della Laver Cup con l'addio al tennis di Roger Federer. "Roger mi lascia prima di tutto un grande amore per questo sport, non mi sembra ancora vero di essere stato lì ma è stato davvero bello", ha concluso Berrettini.