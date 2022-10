Firenze Open, Sonego out all'esordio: vince Zapata Miralles

Sonego out a Firenze

Il risultato di 6-4 6-4 lascia con l'amaro in bocca l'italiano, che arrivava a questo torneo con tanta voglia di fare bene. Adesso non gli resta che concentrarsi sui prossimi appuntamenti, per provare a rialzarsi subito e proseguire il lavoro per scalare la classifica ATP, dove in passato era arrivato fino alla posizione 21.