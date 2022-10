Atp Gijon, Fognini si ritira nel match d'esordio

Finisce prima del previsto e in maniera sfortunata l’avventura di Fabio Fognini al 'Gijon Open', nuovo ATP 250 (licenza annuale) dal montepremi di 612.000 euro in corso sul veloce indoor del 'Palacio Deportes' della città delle Asturie, in Spagna. Il 35enne, unico azzurro al via del torneo, è stato costretto al forfait durante il primo turno nel match contro il francese Manuel Guinard, n.153 del ranking, proveniente dalle qualificazioni, sul punteggio di 4-6, 6-0, 2-0 in favore del suo avversario, dopo poco meno di un'ora e mezza di partita, per un non meglio precisato problema fisico.