Djokovic e l'Australian Open, il direttore: "Dipende dal governo"

MELBOURNE (Australia) - La presenza di Novak Djokovic al prossimo Australian Open sta già ritornando tema di discussione. Il serbo non ha preso parte all'edizione 2022 per via della sua decisione di non vaccinarsi contro il Covid con espulsione dal paese e divieto di ingresso nel Paese fino al 2025. Il direttore dell'Australian Open Craig Tiley è tornato sulla questione: "Noi saremmo pronti a dare il bentornato a Novak, ma non dipende da noi. Non possiamo fare pressioni, è una vicenda che possono risolvere solo il governo federale e lo stesso Novak, noi siamo pronti a seguire le istruzioni che ci verranno date, ma ovviamente siamo pronti a dare il nostro benvenuto a Djokovic". Intanto Tiley ha reso noto che i tennisti russi e bielorussi potranno partecipare al torneo ma come giocatori indipendenti, neutrali.