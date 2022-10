Berrettini subito ko a Firenze: ai quarti va Carballes Baena

Matteo Berrettini si ferma a sorpresa all’esordio. All'UniCredit Firenze Open, torneo Atp 250 che si disputa nel capoluogo toscano, il classe 1996 nato a Roma (che ha iniziato dal secondo turno) non è riuscito a eliminare Roberto Carballes Baena. Berrettini, 16° della classifica mondiale, è stato sconfitto dallo spagnolo (n.80 del ranking internazionale) in tre set in rimonta, con il risultato finale di 5-7 7-6(7) 7-5. Superati gli ottavi di finale, Carballes Baena ai quarti se la vedrà con lo svedese Mikael Ymer, n.99 del ranking, che si è imposto per 6-1 6-7(8) 6-1 sul russo Aslan Karatsev.