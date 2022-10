Wta San Diego, Trevisan out al secondo turno: passa Collins

Finisce al secondo turno l'avventura di Martina Trevisan al torneo di San Diego, Wta 500 dotato di un montepremi equivalente a 757.900 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Barnes Tennis Center della città californiana. La 28enne di Firenze, numero 31 del ranking internazionale, non è riuscita a imporsi sulla coetanea statunitense Danielle Collins (n.19 al mondo) che ha chiuso il match in due set con il risultato finale di 6-2 6-4. Trevisan era l'unica azzurra in gara sul cemento di San Diego.