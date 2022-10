ATP Napoli, un Berrettini in più: arriva la wild card

NAPOLI - Matteo Berrettini, recentemente eliminato al 2° turno dal torneo Atp 250 di Firenze, vuole subito tornare in campo e parteciperà al torneo Atp 250 di Napoli. Il tennista romano ha ricevuto una Wild Card dall’organizzazione dell’evento e sarà la testa di serie numero 3 alle spalle di dello spagnolo Pablo Carreno Busta (2) e del russo Andrey Rublev (1). Lo stesso Berrettini ha annunciato sui suoi profili social la partecipazione: "Sono felice di annunciare che parteciperò alla Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare la prossima settimana". La Tennis Napoli Cup prenderà il via il 17 ottobre.