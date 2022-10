Musetti show a Firenze: Zapata Miralles ko e accesso ai quarti

Finalmente una bella soddisfazione per il tennis italiano. In un torneo - l'Unicredit Firenze Open - finora avaro di soddisfazioni per gli azzurri, è arrivata oggi una netta vittoria per Lorenzo Musetti, che si è imposto con un secco 6-3 6-0 sullo spagnolo Zapata Miralles. Un'autentica prova di forza, quella del ventenne di Carrara, che ha dominato in poco più di un'ora un avversario che ha resistito solo i primi 6 giochi, per poi essere travolto in quella che è sicuramente stata una delle migliori partite giocate da Musetti nella sua giovane carriera. Una statistica su tutte: l'azzurro da ottenuto il 91 per cento di punti sulla sua prima di servizio.