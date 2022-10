Wta San Diego: Swiatek, Badosa e Sabalenka ai quarti di finale

Nessuna grande sorpresa nel secondo turno del "San Diego Open", torneo Wta 500 con un montepremi di 757.900 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Barnes Tennis Center e che ha riportato dopo nove anni il tour femminile nella città californiana. Iga Swiatek, numero uno del mondo e del tabellone, ha però dovuto faticare più del previsto per approdare ai quarti: 6-4 4-6 6-1 dopo due ore e 18 minuti di gioco sulla cinese Qinwen Zheng. Avanti in rimonta Aryna Sabalenka, numero 3 del seeding (1-6 6-3 6-2 su Sloane Stephens) mentre Paula Badosa, seconda testa di serie, lascia appena tre giochi all'americana Chirico (6-0 6-3). Ai quarti anche Coco Gauff (n.6) che supera 6-4 4-6 6-3 Bianca Andreescu, fuori invece Daria Kasatkina (n.8), battuta 6-4 6-3 da Madison Keys.