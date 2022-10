Atp Saint-Tropez, Arnaldi vola in semifinale: Barrère ko

Matteo Arnaldi è approdato alle semifinali del "Saint-Tropez Open", torneo Challenger Atp dotato di un montepremi pari a 90,280 euro che si sta disputando sui campi in cemento della città sulla Costa Azzurra, in Francia. Il 21enne ligure, numero 154 del mondo, ha sconfitto il transalpino Gregoire Barrère, 119 del ranking internazionale e quinto favorito del seeding, col punteggio di 6-4 6-0. Sabato 15 ottobre Arnaldi, nella gara che vale il pass per la finale, sfiderà il vincente del match Humbert-Royer.