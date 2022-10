Paolini vola in semifinale a Cluj: battuta la Niemeier

Terza semifinale stagionale per Jasmine Paolini, approdata al penultimo atto anche nel 'Transylvania Open by Verdino', Wta 250 dotato di un montepremi di 251,750 dollari che si sta avviando alle battute conclusive sul veloce indoor di Cluj-Napoca, in Romania. Nei quarti la 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.78 Wta, ha sconfitto 7-5 7-5, in un'ora e 51 minuti di partita, la tedesca Jule Niemeier, n.74 Wta. L'azzurra si era aggiudicata in tre set l'unico precedente con la 23enne di Dortmund, disputato al primo turno del "Parma Ladies Open" il 27 settembre. La tedesca è scattata meglio dai blocchi con un break in avvio di primo set (1-0) ma lo ha restituito subito. E poi è stata più o meno sempre l'azzurra avanti nel punteggio. Contro un'avversaria potente ma non troppo mobile, Jasmine ha fatto valere il suo tennis d'anticipo: ha preso un break di vantaggio nel sesto gioco (4-2), si è fatta riagguantare (4-4) ma non si è fatta sfuggire la palla-break/set-point nel dodicesimo game (7-5).