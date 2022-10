Wta San Diego, Swiatek affronta Pegula in semifinale

Iga Swiatek contro Jessica Pegula, Donna Vekic contro Danielle Collins: queste le semifinali del "San Diego Open", torneo Wta 500 con un montepremi di 757.900 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Barnes Tennis Center e che ha riportato dopo nove anni il tour femminile nella città californiana. La polacca, numero uno del mondo e del tabellone, spazza via per 6-0 6-3 Coco Gauff, sesta favorita del seeding, e sfiderà per un posto in finale un'altra americana, la Pegula: la 28enne di Buffalo, quarta testa di serie, si è aggiudicata il derby a stelle e strisce con Madison Keys per 6-4 7-5. Per Donna Vekic, vittoriosa su Aryna Sabalenka per 6-4 6-7(5) 6-1, c'è invece Danielle Collins, che si è imposta per 7-6(5) 6-4 sulla spagnola Paula Badosa, seconda favorita del torneo.