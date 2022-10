Incredibile a Napoli, buche e campo in pessime condizioni: non si gioca

Oggi sarebbe dovuto partire l’Atp 250 di Napoli, ma non è stato possibile. Tutti gli incontri di qualificazione del nuovo torneo di tennis previsti per la giornata di sabato sono stati annullati a causa dell'impraticabilità dei campi: sono stati infatti i giocatori a lamentarsi delle condizioni dei nuovi campi come quelli costruiti sulla terra del Tc Napoli e nell'arena alla Rotonda Diaz: la palla non rimbalzava. Le ragioni sono da attribuire alla forti piogge cadute sulla città nella giornata di giovedì.