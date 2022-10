Seppi polemico sui social: clamoroso sfogo con la Federtennis

CALDARO (Bolzano) - Andreas Seppi giocherà il prossimo Challenger di Ortisei (24-30 ottobre) a due passi dalla sua Caldaro in quello che sarà il suo ultimo torneo in carriera. Il tennista azzurro ha annunciato il ritiro dal rettangolo a avrebbe gradito che l'ultima apparizione fosse nell'Atp 250 di Firenze. Seppi infatti non disputato il torneo toscano in quanto non ha ricevuto la wild-card, il tennista ha spiegato via Instagram in maniera composta ma polemica la sua mancata presenza: "Mi sarebbe tanto piaciuto giocare in tabellone a Firenze o a Napoli per dare l’addio al tennis, purtroppo però la Federazione Italiana Tennis non me l’ha permesso, dicendomi che “dare la Wild Card a uno che si ritira sarebbe stato uno spreco”.