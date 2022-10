Napoli, che storie: uomini e aneddoti incredibili di tennis

Arrivi a Napoli e distrattamente chiedi al tassista da quanto stiano costruendo la metropolitana, la risposta è di quelle che insegnano a vivere: «Dottò, qui la metro non la stanno costruendo, la stanno cercando là sotto». Chissà, forse un giorno, la battuta verrà spontanea anche a ricordo di questo strano avvio della Napoli Cup, con i campi in cemento delle qualifiche che si sbriciolano sotto le scarpe dei tennisti. Ammesso che non sia stata una gran bella figura (e lo ammettono tutti, fino a scusarsi, come ha fatto il presidente del TC Napoli Riccardo Villari), c’è di buono lo spirito di reazione, che ha rimesso in linea il torneo con i tempi e con l’organizzazione, facendo giungere da Firenze un campo nuovo in green set, accompagnato dalla promessa che «i conti con chi ha sbagliato li faremo a fine torneo». Troppa resina, pare, o forse poca, non si capisce… Comunque in una mistura che ha finito per rendere i campi permeabili alla pioggia e non il contrario. In linea con lo spirito della città, quella fra Napoli e il tennis è una storia preziosa, di uomini e di racconti, di tennisti che sopravvivono nella memoria per le loro doti umane, non solo per quelle tecniche. Una città che non ha mai fornito grandi vincitori, ma non si è fatta mai mancare grandi storie di match vinti e persi, recitati talvolta con i tempi teatrali della sceneggiata. Il più forte degli anni Open, classifiche alla mano, è stato Diego Nargiso (n.67), ammesso di non voler considerare napoletano Potito Starace (27) vincitore di quattro Napoli Cup negli anni del challenger (2006-2008 e 2013), in realtà figlio di Cervinara che da Napoli dista 51 chilometri. Diego fu fortissimo da junior (poi doppista di gran valore), vinse Wimbledon addirittura, ma l’ingresso nel Tour gli fece smarrire quella gioiosa spavalderia che lo portava all’attacco su ogni palla. Poi Massimo Cierro, che fu numero 113 a metà Ottanta, ricordato a Roma oltre che per le doti di maestro, per una curiosa lite che lo coinvolse nell’edizione 1990 degli Internazionali con l’amico Pistolesi. Nata da uno screzio casuale, su una palla contestata che ognuno pensava fosse l’altro a dover cedere “in amicizia”, la vicenda fece scattare una litigata storica, rumorosissima, sugli spalti, divisi al 50 per cento tra familiari e amici dell’uno e dell’altro. Che presero a rimproverarsi di tutto, mentre Pistolesi e Cierro, fermi al centro del campo, assistevano allibiti. Gli Internazionali e Napoli trovarono spesso una via comune per scrivere “storie impossibili”. Piaceva l’artigianalità preziosa di Gaetano Di Maso ma più di tutti Roma si strinse a Nello Centonze, Nellino, grande amico di Mario Belardinelli. Spelacchiato e quasi gracile, Nellino era maestro di arti tennistiche, un genio della tattica che non aveva mai cercato i grandi palcoscenici. Quella volta, venuto a Roma come spettatore, lo acciuffarono al volo pregandolo di riempire una casella del tabellone lasciata vuota da un ritiro. Nellino non seppe dire di no, rimediò alla meglio una racchetta e due indumenti e con quelli si presentò sul Campo Due, incuriosito dal nome del suo avversario, Ernst Buchholz, un tipo che aveva muscoli dappertutto, anche sulla fronte. Quando lo vide, il tedesco lo guardò allibito, chiedendosi se fosse uno scherzo. Davanti a lui c’era un tipo con dei pantaloncini troppo larghi, una maglietta stropicciata, due calzini grigi da passeggio e una racchetta scorticata. Ma a Nellino bastò il primo servizio di Ernst per capire che cosa fare. Sulla legnata di Buchholz reagì d’istinto e alzò un pallonetto alto sessanta metri che cadde a dieci centimetri dalla riga. Allibito il tedesco tentò lo smash che si trasformò in un nuovo pallonetto. E fu così per tutto l’incontro. Buchholz perse il primo set 11-9, fece breccia nel secondo, ma nel terzo e nel quarto non fu più in grado di colpire la palla, il braccio doleva da matti. Il match finì 119 36 61 61 e Buchholz pianse a dirotto, lasciando che l’omino lo consolasse con il suo repertorio di frasi napoletane, «t’agge fatte ascire pazze? ma tu nun sii ‘na chiaveca, tu ssi forte», che al solo sentirle trasformarono le lacrime in una cascata gorgogliante costernazione. Torniamo a Napoli… Le qualifiche si sono spostate a Pozzuoli, e l’ATP 250 parte oggi, con Flavio Cobolli (contro Kecmanovic) e Luca Nardi (Moutet) in serata a ricordare la “via giovane” che il torneo ha fatto sua. Domani il completamento del primo turno (con Sonego opposto a Baez), giovedì la giornata dedicata ai più forti, il n.1 Pablo Carreño Busta (magari contro Fognini - ieri in visita al murales di Maradona, ormai monumento cittadino - se supererà Grenier), il n.2 Matteo Berrettini, che potrebbe ritrovare lo spagnolo che l’ha battuto a Firenze, Carballes Baena (impegnato con Jarry in primo turno), il n. 3 Roberto BautistaAgut opposto a McDonald o a Passaro (l’unico dei nove a passare le qualifiche), e il n. 4 Lorenzo Musetti alle prese con una difficile ripartenza, dopo i fasti fiorentini, contro il serbo Laslo Djere (con cui è sotto 5-1) o il croato Borna Gojo, battuto in Davis.