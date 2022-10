Il tennis a Napoli finisce nell’umido: ritardi, disastri e un caso di sfratto

Messi da parte i Doppi Axel e i Tripli Lutz con i quali si erano confrontati martedì, nel corso della soirée “Holiday On Ice”, Luca Nardi e Corentin Moutet sono tornati al tennis asciutto per dare vita a un match di grande impegno fisico e di solida umanità, di quelli che lungo il loro percorso finiscono per svelare, sull’animo dei protagonisti, molto più di quanto non riescano a fare dritti e rovesci. Purtroppo sono andati per le lunghe, tre ore e mezzo addirittura, obbligando il torneo, intorno alle 19,30, a innalzare da capo il cartello “chiuso per umidità”. Sono saltati i match in coda al programma, compreso quello di Fognini che a metà settimana deve ancora giocare il primo turno. E ora i tempi per rimettere in corsa il torneo sono davvero esigui.

Atp Napoli, l'avventura del giovane Nardi

L’attenzione era sul giovane Nardi da Pesaro, 19 anni ad agosto, che nel gruppo che insegue gli attuali davismen sembra quello destinato al prossimo aggancio. Di mano buona, di istinti e forza di volontà buonissimi, ma con una lunga nota di migliorie tecniche da apportare al proprio gioco (a cominciare dalla seconda di servizio) il ragazzo dal fisico slanciato e l’espressione quasi sempre pensierosa sotto una fitta chioma tagliata a spazzola, ha messo in mostra una tenuta mentale che non può che fargli onore. Visto il valore del francese, mancino e numero 64 del ranking.

Il lato curioso della vicenda è che fra Firenze e Napoli, Moutet ha fatto l’esame a due dei nostri migliori prospetti, e sebbene abbia portato a casa due vittorie, ha rischiato sia con Flavio Cobolli a Firenze - costretto addirittura a cancellare due match point contrari - sia contro Nardi a Napoli. Lo spirito di Luca è emerso chiaramente nei corpo a corpo prolungati che hanno fatto da ossatura a un match nel quale i game chiusi prima di finire ai vantaggi si sono contati sulle dita di una mano. Il buon colpo d’occhio ha permesso a Nardi di disporsi al più presto in modalità extra large, e raramente lo si è visto perdere uno scambio oltre i cinque palleggi. Attizzato dal suo angolo, Moutet è stato costretto a resettarsi, proponendo scampoli di tennis di puro attacco, talvolta scombiccherati ma quasi sempre ansiogeni per il giovane azzurro. Più ancora ha giovato al francese lo schema della palla corta in modo da avvicinare Luca alla rete, per poi lavorare il passante con mano quasi sempre educata.

Nella prima versione, il match è finito nelle mani di Nardi, che ha agganciato Moutet sul cinque pari del primo set e lo ha condotto per mano in un tie break più simile a una rissa, che Luca ha prima condotto 5-2 per poi emergere al sedicesimo punto, dopo due set point falliti. Nella successiva versione, invece, è stato Moutet a guidare il confronto, approfittando prima di un appiattimento nel gioco di Nardi nei game iniziali del secondo set, poi, ripreso da capo sul 4 pari, imponendo i suoi schemi aggressivi nel secondo tie break di giornata, questa volta dominato. Anche la terza frazione si è risolta tra molteplici game decisi ai vantaggi, ma a Nardi è mancata la giocata vincente e Moutet ha potuto chiudere con un sei a due, che certo non premia l’italiano per gli sforzi effettuati.

Così, Moutet va a sfidare Kecmanovic, mentre Nardi torna a casa senza ulteriori guadagni in classifica (è 130). Di buono c’è che il ragazzo sembra già oltre la fase della gavetta, come dimostra il suo tabellino di sei vittorie (tre ITF, tre Challenger) su sette finali disputate.

Atp Napoli, la preoccupante sconfitta di Sonego e i disagi del torneo

Preoccupa di più la nuova sconfitta rimediata da Lorenzo Sonego, la terza dopo la vittoria a Metz, che si pensava lo avesse rimesso in carreggiata. Particolarmente dolorosa quella di ieri contro l’argentino Baez, che veniva da dieci sconfitte consecutive (fra tornei e Davis). Sonego ha alternato momenti di ottimo tennis a improvvisi stati di narcolessia tennistica nei quali ha regalato game importanti a un Baez che non chiedeva di meglio.

La sessione giornaliera si è chiusa intorno alle 19,30. Il tennis in umido non piace ai tennisti. Così, si sono ripresentate le scene della sera prima con Fucsovics e Zhang sull’Arena che si sono seduti e hanno detto chiaro e tondo che a certe condizioni non avrebbero continuato a giocare. Ci hanno provato per quindici minuti, poi hanno incrociato le racchette. Alle 19,25 l’arbitro ha rimandato il match al giorno dopo. Anzi, i match, perché dopo era previsto il primo turno di Fognini (con Grenieur). Sull’altro campo, il D’Avalos, montato appena ieri (e testato da Berrettini e Musetti, ai quali è stato consigliato di evitare le zone a fondo campo), lo stop è giunto addirittura prima, alle 19,10, in campo Djere e Gojo. E per la seconda giornata la sessione serale è andata persa. La soluzione a questo punto è difficile, forse potrà venire da un programma tutto in orari pomeridiani, ma serviranno anche i campi del TC Pozzuoli, finora utilizzati solo per i doppi. E siccome i problemi non vengono mai da soli, è venuto a galla anche il caso di Nicolas Barrientos, doppista portoghese, che ha trovato le valigie fuori dalla porta della sua stanza d’albergo. Gli hanno cambiato sistemazione, ma non gliel’aveva detto nessuno. O forse hanno pensato che, avendo perso, avrebbe tolto il disturbo.