Sinner, che spettacolo quei colpi in vetta!

TORINO - Metti un Jannik Sinner sui monti e avrai un match di tennis spettacolo. Lassù, in vetta, due colpi e via. «Trovami una visuale migliore per alcuni colpi» scrive sul post l'azzurro. Panorama mozzafiato, Jannik versione tennista-sciatore e vai con il dritto e il rovescio.