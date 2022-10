Atp Napoli: Berrettini e Fognini ok, Passaro out

Matteo Berrettini e Fabio Fognini non deludono. I due azzurri vanno avanti al al Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, nuovo ATP 250 dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul Golfo. Il 26enne romano si è preso la rivincita su Roberto Carballés Baena dopo che lo spagnolo lo aveva eliminato a Firenze. Sempre agli ottavi di finale, sotto gli occhi di Alex Meret, il n.16 del ranking ha superato lo spagnolo in due set con il risultato finale di 6-4 6-2. Ai quarti di finale se la vedrà con il giapponese Taro Daniel. Per quanto riguarda Fognini, il 35enne di Sanremo, 59° della classifica internazionale, si è imposto ai sedicesimi di finale in tre set sul francese Hugo Grenier, n.116 del ranking, con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 in quasi tre ore di gioco. Il prossimo avversario agli ottavi sarà la testa di serie numero uno del torneo, lo spagnolo Pablo Carreno Busta.