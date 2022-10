Wta Guadalajara, Badosa si ritira: passa Azarenka

Dopo Aryna Sabalenka, eliminata dalla russa Samsonova, anche Paula Badosa esce di scena nel secondo turno del "Guadalajara Open Akron", WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.527.250 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale dello stato di Jalisco in Messico (sede lo scorso anno delle WTA Finals). La spagnola, grande favorita del seeding, ha accusato un malessere dopo aver perso il primo set contro Vika Azarenka per 6-2 ed è stata costretta al ritiro. Raggiunge gli ottavi invece Jessica Pegula, testa di serie numero 3, che rimonta Elena Rybakina per 2-6 6-3 7-6(8). Intanto Coco Gauff, vittoriosa su Elisabetta Cocciaretto e prossima rivale di Martina Trevisan negli ottavi, si qualifica per la prima volta in carriera alle Wta Finals. Con lei anche Caroline Garcia (seconda esperienza per la francese dopo quella nel 2017) che raggiungono così Iga Swiatek, Ons Jabeur e la stessa Pegula.