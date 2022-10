Finisce l'avventura messicana di Martina Trevisan, eliminata agli ottavi del "Guadalajara Open Akron", WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.527.250 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale dello stato di Jalisco in Messico (sede lo scorso anno delle WTA Finals). La 28enne di Firenze, n.28 del ranking internazionale, si è arresa alla statunitense Coco Gauff, numero 7 del mondo e quinta testa di serie, che si è imposta in due set con il risultato finale di 6-0, 6-3.