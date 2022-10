Tennis, Halep shock: provvisoriamente sospesa per doping

NEW YORK (Stati Uniti) - Colpo di scena, la tennista rumena Simona Halep è stata provvisoriamente sospesa per doping. Lo ha annunciato oggi la Tennis Integrity Agency: L'ex numero uno del ranking mondiale è stata informata di una violazione del codice antidoping mondiale lo scorso 7 ottobre , a seguito di una positività al Roxadustat , un inibitore che aumenta la produzione endogena di eritropoietina e stimola la produzione di emoglobina e globuli rossi. Il test è stato effettuato lo scorso agosto, durante gli US Open (dove fu eliminata dall'ucraina Daria Snigur al primo turno). La 31enne giocatrice, vincitrice in carriera del Roland Garros e di Wimbledon, ha richiesto le contro-analisi del campione che hanno confermato la positività.

Halep, le parole dopo la sospensione: "Questione d'onore"

"Oggi inizia il match più difficile della mia vita: una battaglia per la verità. Il più grande shock della mia vita. In tutta la mia carriera l'idea di imbrogliare non mi ha sfiorato la testa nemmeno una volta, è totalmente contro tutti i valori che mi sono stati insegnati. Trovarmi ad affrontare una situazione simile mi fa sentire confusa e oltraggiata. Lotterò fino alla fine per dimostrare che non ho mai assunto consapevolmente qualsiasi sostanza proibita e sono fiduciosa che prima o poi la verità verrà fuori. Non è questione di titoli o soldi, è una questione di onore, del rapporto d'amore che ho portato avanti col tennis in oltre 25 anni".