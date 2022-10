Atp Napoli: Berrettini e Musetti in semifinale, Fognini ko

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti accedono alle semifinali della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, nuovo torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 612.000 euro in scena sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul golfo del capoluogo campano. Il 26enne romano, numero 16 del mondo e 2 del seeding, ha sconfitto nei quarti di finale il giapponese Taro Daniel, numero 95 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2 6-3. In semifinale Berrettini sfiderà il vincente del match Zhang-McDonald. Musetti, n.24 ATP e quarta testa di serie, "best ranking" dopo la semifinale di Firenze ed entrato in gara direttamente al secondo turno, ha invece liquidato per 6-3 6-0, in un'ora e 17 minuti di partita, il colombiano Daniel Elahi Galan, n.72 del ranking. Terza semifinale di fila dopo Sofia e Firenze per Musetti, che si giocherà un posto in finale con il vincente della sfida tra lo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.15 ATP e primo favorito del seeding, ed il serbo Miomir Kecmanovic, n.30 del ranking e quinta testa di serie.