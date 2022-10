Dominic Thiem accede alle semifinali dell'"European Open", torneo Atp 250 con 648.130 euro di montepremi in corso sui campi veloci di Anversa, in Belgio. Il tennista austriaco ha battuto il polacco Hubert Hurkacz, n.11 del mondo e primo favorito del seeding, col punteggio di 3-6 7-6 (9) 7-6 (4). Thiem ha annullato, nel secondo set, tre match ball all'avversario. In semifinale l'austriaco sfiderà lo statunitense Sebastian Korda, oggi vincitore contro il giapponese Yoshihito Nishioka per 6-0 6-2.