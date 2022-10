Berrettini, il tifoso e l'autografo: l'incredibile richiesta

NAPOLI - Un ottimo Matteo Berrettini prosegue il suo cammino nell'Atp 250 di Napoli e dopo aver eliminato Daniel si prepara per la semifinale contro McDonald. Il tennista romano spera di poter guadagnare il pass per la finale dove ad attenderlo potrebbe esserci l'altro azzurro ancora in gara, Lorenzo Musetti. Un derby tricolore all'ultimo atto è anche il sogno dei tanti tifosi che stanno seguendo il torneo partenopeo: un bel finale per un evento falcidiato da imprevisti, pioggia e umidità. Il pubblico ha fatto un tifo caloroso per i tennisti italiani che non si sono negati all'abbraccio degli appassionati, con selfie ed autografi in quantità. Una disponibilità che un tifoso ha deciso di sfruttare a pieno elaborando una richiesta mai sentita prima nei confronti di Berrettini: la ripetizione dell'autografo venuto male. Ecco cosa è accaduto.