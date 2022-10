Atp Napoli, diretta Berrettini-McDonald: 1° set all'americano per 6-3

NAPOLI - Tutto pronto a Napoli dove sta per giungere al termine il torneo Atp 250. È tempo di semifinali con due azzurri ancora in corsa e alla ricerca di un possibile derby nell'ultimo atto che esalterebbe i tanti tifosi che hanno sostenuto il tricolore in questi giorni della manifestazione. Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti sono chiamati dunque a strappare il pass per la finale: il primo affronterà lo statunitense McDonald, per il secondo c'è il serbo Kecmanovic. Si parte alle ore 14.00 con il tennista romano, al termine del match scenderà in campo il toscano (da programma alle ore 15:30).

Berrettini-McDonald 0-1

Primo Set: 6-3 McDonald

Lo statunitense strappa il servizio alla prima occasione al tennista romano portandosi sul 3-0 e senza più girarsi. Berrettini non riesce ad entrare in partita e la prima frazione si conclude per 6-3 (40 miuti) in favore dell'americano. Berrettini che ha chiesto anche l'intervento del fisio (vescica al piede sinistro) sentito nel 6° gioco.

Berrettini e Musetti: dove vedere le semifinali dell'Atp di Napoli

Dalle ore 14:00 le semifinali dell'Atp di Napoli che vedranno in campo Matteo Berrettini contro McDoanld e Lorenzo Musetti contro Kecmanovic saranno trasmesse in diretta Tv su SuperTennis, in streaming su SuperTennix e con diretta testuale sul nostro sito.

Atp Napoli, il programma delle semifinali

Ore 15:30 Miomir Kecmanovic vs Lorenzo Musetti