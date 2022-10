Wta Guadalajara, semifinali: le avversarie di Pegula e Sakkari

Si è delineato il quadro delle semifinali del "Guadalajara Open Akron", Wta 1000 dotato di un montepremi di 2.527.250 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale dello stato di Jalisco in Messico (sede lo scorso anno delle WTA Finals). Jessica Pegula, terza testa di serie, dopo aver eliminato con un doppio 6-2 Sloane Stephens, affronterà Viktoryja Azarenka (che ha battuto la Gauff ai quarti). La seconda semifinale invece vedrà Maria Sakkari affrontare Marie Bouzkova. La tennista greca, quarta testa di serie, ai quarti ha battuto la russa Veronika Kudermetova (8) con il punteggio di 6-1, 5-7, 6-4, mentre la ceca non ha chiuso il suo incontro, che conduceva al primo set per 5-2, a causa del ritiro della russa Anna Kalinskaya.