Tennis, Diretta Berrettini-Musetti ore 15: dove vedere la finale in tv e in streaming

NAPOLI - Alle 15 Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti scenderanno in campo per giocarsi la finale del torneo Atp 250 di Napoli. Si tratta della prima sfida tra i due tennisti che arrivano all'ultimo dopo due semifinali diverse. Berrettini ha sofferto contro l'americano McDonald, ha vinto in rimonta al 3° set soffrendo anche un infortunio (vescica), un Berrettini che ha confermato che se il servizio lo assiste entra in fiducia e trovando i suoi pesanti colpi dsa fondo, specie con il dritto. Musetti invece ha regalato spettacolo contro Kecmanovic mostrando tutto il suo arsenale con, novità, un dritto a tratti più incisivo del rovescio. Il tennista romano va a caccia del 4° titolo stagione (prima finale in carriera sul cemento) mentre il nativo di Carrara del suo 2°.