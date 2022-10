Tennis, Atp Napoli: Musetti batte Berrettini e si laurea campione!

NAPOLI - Lorenzo Musetti si laurea campione nell'Atp di Napoli battendo Matteo Berrettini in 2 set con il punteggio di 7-6(5) 6-2 e conquista il 2° titolo della sua carriera. Primo set estremamente equilibrato e che si chiude al tie-break, dove al settimo punto arriva il primo errore in battuta da parte di Berrettini, con Musetti che ringrazia. Il tennista romano riesce poi ad accorciare per ben due volte sul rivale, ma l'attuale numero 24 al mondo si aggiudica comunque il round chiudendo con il punteggio di 7-6(5). Nel 2° set invece non c'è storia, con Musetti che conquista il titolo chiudendo il match con un perentorio 6-2 dopo 2 ore e 2 minuti di gioco.