Atp Stoccolma, il baby fenomeno Rune trionfa in finale contro Tsitsipas

Holger Rune ha conquistato lo "Stoccolma Open", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 648.130 euro disputato sui campi veloci della capitale svedese. Il 19enne danese, 27° nella classifica mondiale e settima forza del seeding, si è imposto in due set nella finale contro il greco Stefanos Tsitsipas, prima testa di serie e numero 5 del mondo, con il risultato finale di 6-4 6-4. Per il baby fenomeno danese si tratta del secondo titolo in carriera e della stagione, dopo quello conquistato a Monaco di Baviera in finale contro Van de Zandschulp.