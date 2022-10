Musetti il terzo cavaliere d'Italia: la grande bellezza del tennis

La svolta di Musetti con Carlos Alcaraz

A Napoli l'ottava finale tutta italiana nella storia Atp tour - a dimostrazione che ci stiamo abituando a una storia fino all'altro ieri inimmaginabile e il bello è appena cominciato – è stata chiaramente segnata dalle condizioni fisiche non ottimali del Berretta. Un primo set combattuto fino al tie-break, un comodo 6-2 per alzare il trofeo da parte del toscano. Ma ha confermato la crescita del ragazzo che vinceva titoli e raggiungeva finali negli Slam junior. Crescita emotiva, di fiducia, figlia del lavoro svolto (per esempo sul servizio, ora molto più efficace e passato dalla posizione dei piedi a inizio gesto) che ora mostra risultati. E secondo Tartarini ne trarrà massimo beneficio, cioè arriverà a maturazione intorno a 23-24 anni. Perché per Musetti si è sempre trattato di mettere assieme mille pezzi di un puzzle bellissimo quanto complesso. Prendere la decisione giusta, pensando velocemente e il meno possibile, cioè automatizzare. Paradossalmente meno facile quando sai fare tutto. Ma bisogna partire da un presupposto ben illustrato da Berrettini: «Io alla sua età giocavo nei challenger». La sensazione forte e chiara è che la svolta per Musetti sia coincisa con il trionfo su Alcaraz nella finale di Amburgo. Lì ha capito, cancellato i dubbi. E il calore mostrato dal pubblico di casa, a Napoli che lo ha adottato, può essere un altro acceleratore

Next Finals e la Davis: Musetti c'è

“Muso” non può raggiungere le Atp Finals, come ormai probabilmente nessuno dei nostri. Ma c'è una fase finale di Davis che può regalare un sogno e la firma sull'Insalatiera, apposta dall'Italia soltanto nel 1976. Sinner n. 12, Berrettni 14, Musetti 23, per ora. Ma Lorenzo ha anche altri programmi, un occhio sognante verso Torno, più credibilmemte l'ambizione di alzare il trofeo delle Next Gen Finals a Milano, una coppa che è diventata segnale di futuro successo sicuro, giacché nell'albo d'oro figurano Tsitsipas, Sinner e Alzaraz (Chung Hyeon ha avuto meno fortuna finora). Eppoi appunto c'è la Davis a Malaga, che l'Italia può giocarsi grazie alle gradi partite primaverili di Musetti.

Generazione di fenomeni futuri

Sembra quasi che il ritiro del più grande di sempre abbia segnato l'inizio della nuova epopea. Di un nuovo corso. Con Alcaraz già in cima al mondo e i giovani che stanno prendendo a vincere e arrivare in finale. Questa domenica in ottobre lo dimostra e conferma. Il canadese Auger-Aliassime che ha 22 anni annette il secondo titolo consecutivo ad anversa e avvicina davvero la qualificazione per le Finals torinesi. La top ten raggiunta ormai sembra stare stretta al ragazzo che a 15 anni era già formato come oggi. Eppoi c'è Holger Rune, faccia da moccioso impertinente, carattere tosto e bizzoso, qualità da vendere. Un altro 2003, il vero rivale per le finali giovanili di Milano. Ieri ha spazzato via Tsitsipas 6-4 6-4 a Stoccolma. Curiosamente si ritrovano tutti nel torneo di casa Federer. Musetti dopo una pizza per festeggiare vola a Basilea, dove giocano Alcaraz, Jack Draper (altro finalista Next Gene, sorteggiato proprio con il n. 1), Auger-Aliassime, Rune. Ma seguite anche Korda, finalista ad Anversa. Lorenzo debutta contro Ramos-Vinolas. Il futuro è adesso.