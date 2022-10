Finals Coppa Davis, i convocati: Volandri fa fuori Sonego

In vista delle Finals di Coppa Davis, in programma sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga (Spagna), dal 22 al 27 novembre, il capitano della Nazionale italiana, Filippo Volandri, ha convocato i seguenti giocatori: Simone Bolelli, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Il 26enne di Roma ha inoltre deciso di non partecipare all''Erste Bank Open', Atp 500 dotato di un montepremi di 2.489.935 euro che si disputa a Vienna. Il n.14 del ranking si era infortunato nelle semifinali della Tennis Napoli Cup dove poi aveva giocato anche la finale (sconfitto da Musetti). Dai controlli medici è emersa una fascite plantare. "Farò di tutto per essere in campo a Parigi-Bercy", ha promesso l'azzurro su Instagram. Il posto di Berrettini, ottavo favorito del seeding, è stato preso dal tedesco Oscar Otte, n.54 del ranking, ripescato in tabellone come lucky loser: sarà lui ad affrontare al primo turno il britannico Daniel Evans, n.26 Atp.