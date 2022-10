Tennis, Torneo Tampico: Cocciaretto approda al secondo turno

TAMPICO (MESSICO) - Esordio vincente per Elisabetta Cocciaretto all'"Abierto Tampico", torneo WTA 125 dotato di un montepremi di 115mila dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Tampico, in Messico. La 21enne di Ancona, numero 79 WTA ("best ranking" proprio questa settimana dopo i tre match vinti nel WTA 1000 di Guadalata tra qualificazioni e main draw) e unica azzurra in gara, ha liquidato con un netto 6-0 6-3 in poco più di un'ora, la canadese Carol Zhao, 27enne di origini cinesi (è nata a Chongqing), numero 70 WTA, già battuta l'altra settimana al primo turno delle qualificazioni proprio nel "1000" messicano. Al secondo turno la marchigiana se la vedrà contro la vincente del match tra la russa Elina Avanesyan, numero 126 WTA, e la ceca Barie Bouzkova (28), seconda favorita del seeding, reduce dalla semifinale di Guadalajara.